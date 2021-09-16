عبدالرحمن قاسم يشارك في فيلم «عمهم»

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفنان الشاب عبدالرحمن قاسم لتصوير دوره في فيلم "عمهم"، نهاية شهر سبتمبر الجاري، والذي يجسد بطولته الفنان محمد إمام.

وينطلق تصوير فيلم "عمهم" في الديكور الخاص بالعمل الذي يقوم بمعاينته المخرج حسين المنباوي

ويشارك في بطولة فيلم "عمهم" الفنانة أمينة خليل، والفنان سيد رجب، وجاري حالياً ترشيح عدد من الأبطال والتعاقد معهم الأيام القليلة المقبلة.

وتستعين الجهة المنتجة بفريق من إحدى الدول الأوروبية لتصميم مشاهد الأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية.

ويسجل الفيلم التعاون الثانى بين محمد إمام، والمخرج حسين المنباوى بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.

جدير بالذكر أن عبدالرحمن قاسم شارك في عدد من الأعمال الدرامية منها مسلسل "النمر"، و"ضل راجل"، و"فرصة تانية".