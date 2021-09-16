حمادة السعيد ينضم إلى فريق مسلسل "شارع 9"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انضم الممثل الشاب حمادة السعيد إلى فريق مسلسل "شارع 9"، الذي عاد صناعه لاستئناف تصويره منذ أيام قليلة، بعد توقف دام 10 أشهر تقريبا.

وقال حمادة السعيد إنه يظهر بشخصية شاب أناني لا يحب غير نفسه، وإن معظم مشاهده تجمعه بالفنانة منة عرفة، ويتكون المسلسل من 45 حلقة.

مسلسل "شارع 9"، من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

العمل يشارك في بطولته: رانيا يوسف، محمود عبدالمغني، نرمين الفقي، ماجد الشريف، هدى الأتربي، منة عرفة، أحمد سلامة، صبا الرافعي، ياسر علي ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمي إسلام.

جدير بالذكر أن حمادة السعيد شارك في مسلسل "يا ريت"، من إخراج فيليب أسمر، ومن تأليف كلوديا مرشليان، وبطولة كل من ماغي بو غصن، قيس شيخ نجيب، مكسيم خليل، باميلا الكيك، هاني عادل، منى واصف، جوزيف بو نصار.