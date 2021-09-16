سلاف فواخرجي تكشف موعد ومكان صلاة الجنازة على والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن موعد صلاة الجنازة على والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي، الذي توفي عصر أمس الأربعاء.

سلاف عبر صفحتها الرسمية في موقع فيس بوك، نشرت نعي والدها االراحل، وكتب :"محمد سليم فواخرجي "أبو سليم"، توفي عصر الأربعاء 8 صفر 1443 الموافق 15 أيلول"سبتمبر" 2021، ويشيع جثمانه الطاهر عقب صلاة الجمعة يوم 17 أيلول من مسجد الزوزو في حي الصليبة باللاذقية، حيث يصلى على جثمانه الطاهر، ويوارى الثرى في مقبرة أبناء لواء اسكندرون في بسنادا".

وعن موعد العزاء كتب :"تقبل التعازي للرجال والنساء يومي السبت والأحد في صالة بلازا باللاذقية، من 5 إلى 8 مساء، ويوم الأحد 19 /9 للرجال والنساء في دار السعادة، في المرة دمشق من 5 إلى 8 مساء".

نقابة الفنانين في سوريا "فرع دمشق"، أعلنت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيس بوك، وكتبت :"فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي، بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".