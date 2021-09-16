“ مرضاش ده لبناتي".. بسمة بوسيل تكشف حقيقة الزواج السري لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

ردت الفنانة المغربية بسمة بوسيل بحسم على ما تردد عن الزواج السري لزوجها الفنان تامر حسني، ووصفتها بـ الشائعات.

بسمة عبر خاصية "ستوري" في صفحتها في موقع "إنستجرام"، نشرت صورة خبر الزواج السري لزوجها الفنان تامر حسني، وكتبت :"يارب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي ، حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسة متجوزتش".

وتابعت :"أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي ، فياريت نراعي ربنا في مهنتنا ونتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها".

بسمة كانت قد نشرت الأيام الماضية رسالة غامضة عبر "ستوري" حسابها على موقع "إنستجرام"، وكتبت : "يارب يخلصني من الناس المنافقة الخاينة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري".

كما أعادت بسمة نشر تدوينة لحساب يحمل اسم محبيها، وفيها: "اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يارب".