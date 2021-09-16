الشاعر مصطفى إبراهيم لـ"إنرجي": أحضر لديوان جديد والكتابة للأغاني مختلفة



محمد اسماعيل - القاهرة - استضافت زهرة رامي في برنامجها "إصحي بانرجي"، على راديو إنرجي 92.1، الشاعر مصطفى إبراهيم والذي تحدث عن أحدث إصداراته ديوان الزمن، وجاءت

أبرز تصريحاته خلال الحلقة:

اتجهت للسوندكلود لتوثيق الكثير من الأشعار التي أقدمها، وأشعر بالندم لعدم توثيق الكثير من الأعمال السابقة بنفس الطريقة.

موضوعات الديوان أحرص أن تكون مرتبطة بعضها البعض بشكل متكامل.

الكثير من الجمهور وضعني تحت شعر الثورة فقط، وعانيت من صراع للخروج من هذه المنطقة.

حب الناس ساعدني بشكل كبير في الكتابة.

طريقة الكتابة للأغنية تختلف عن القصيدة، ففي كتابة كلمات الأغنية أكون مرتبط بالقافية واللحن والكلمات، وهناك بعض الكلمات التي لا تصلح للغناء، ولكن العكس في القصيدة.

أقرب ديوان لي في الوقت الحالي هو الزمن، وأقرب قصيدة لي قصيدة ماذا يدور.

أحب السينما جداً وأري أنها الفن المكتمل.

الأغاني التي أشعر بالرضا الكبير عنها هي التي قدمها الفنان محمد محسن.

أقرب ديوان لي خلال مرحلة الكتابة ديوان ويسترن يونيون فرع الهرم. وحالياً أعمل على االتحضير لديوان جديد.