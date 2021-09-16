بسمة بوسيل : ” أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي “

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 04:52 مساءً - أعربت الفنانة المغربية ” بسمة بوسيل ” عن استيائها وانزعاجها من الأخبار التي تم تداولها مؤخرا عن إنفصالها عن زوجها الفنان المصري ” تامر حسني ” وزواج الأخير سرا من فتاة تدعى ” يارا السكري ” .
فنشرت بسمة بوسيل صورة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام تتضمن خبرا من هذه الأخبار نشره أحد المواقع ونفت في تعليقها عليها كل ما تردد مهاجمة من يروج لهذه الشائعات .
فكتبت قائلة : ” يا رب تبطلوا تكتبوا الإشاعات دي .. حرام تنزلوا صور وتشهروا ببنات لسه متجوزتش .. أنا أم لبنتين ومرضاش ده لبناتي .. فياريت نراعي ربنا في مهنتنا ونتأكد من أي حاجة قبل ما ننزلها ” .
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