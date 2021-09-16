شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتألق بإطلالة ساحرة باللون الفيروزى أمام بحيرة كومو الإيطالية .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت النجمة التونسية درة زروق لجلسة تصوير ساحرة أمام بحيرة كومو في لومبارديا بإيطاليا، والتي ظهرت بها بإطلالة مبهرة بفستان باللون الأخضر، وأعتمتدت تسريحة شعر منسدلة وناعمة، ونشرت درة مجنوعة الصور عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"يكمن الجمال في اعين الناظر.. يوقظ جمال الطبيعة الحواس ويملأها"، لتنال إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها للصور.



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واحتفلت النجمة درة بتصدر حكاية "غالية" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، تريند تويتر بعد ان حققت نجاحا كبيرا، حيث نشرت صورة من قائمة الأكثر تداولا عبر الموقع، تكشف تواجد اسم المسلسل فى الصدارة، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة علي حسابها بموقع "انستجرام".



درة



درة

حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها .

وخلال الأحداث يتضح أن هناك صديق للعريس، سعى جاهداً لمساعدة صديقه لاتمام تلك الزيجة، حتى وصل الأمر أنه أصبح وكيل صديقه وشاهدا في كل شيء، واختار مع تلك العروس الشبكة وخلافه، مما جعل بطلة العمل تقع فى "حيرة " شديدة خاصة أنها لاحظت أن صديق زوجها يشاركها فى كل شئ، وهو ما جعل الأمر أكثر سخونة، وأوضحت الحلقات التى عرضت أن الزوجة تهتم بالمشاعر والاهتمام والقرب العقلى فى فكرة الزواج، وليس الزواج عبر الانترنت ووسائل الاتصال.

حكاية غالية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.