شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "البحث عن علا" لـ هند صبرى يعلن عن عرض المسلسل بـ " كلاكيت قريبا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج المخرج هادى الباجورى لمسلسل "البحث عن علا" من بطولة هند صبرى، والمقرر عرضه على أحد المنصات خلال الفترة المقبلة، حيث نشر الباجورى صورة كلاكيت المسلسل، وعلق عليه قائلا:" "قريبا".

وتظهر بطلة العمل هند صبرى ضمن أحداث المسلسل فى دور مطلقة ولديها أطفال من الفنان هانى عادل الذى يجسد دور طليقها فى الحلقات الأولى من مسلسل "البحث عن علا"، وتبدأ هند فى صراعات المرأة المطلقة والمسئولة عن أطفال فى المجتمع المصرى، وتواجه العديد من المواقف الصعبة، وتساندها فى تلك المواقف الفنانة ندى موسى التى تجسد دور صديقتها الأنتيم خلال الأحداث.



كلاكيت مسلسل البحث عن علا

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسئولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل "البحث عن علا" بطوله هند صبرى وسوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل ، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف منهم خالد النبوى ويسرا وشيرين رضا وأخرون من النجوم، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.