شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان يكرم "سعدي - جوهر" عن مسلسل "لعبة نيوتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان محمد فايق الدعوة لمسئولي شركة "media hub سعدي - جوهر" لحضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2021.

وكشف المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إقامة الحفل فى يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية انطلاقا من دوره في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع، ونظرا لما تقدمه الدراما التلفزيونية من دورهام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلبا وايجابا.

يشهد الحفل تكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان والتي يأتي على رأسها مسلسل "لعبة نيوتن"، الذي قدمته الشركة في شهررمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور ومثل حالة فريدة عن بقية الأعمال الأخرى التي قدمت في نفس العام.

وجاء اختيار" لعبة نيوتن" بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد الذين أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.