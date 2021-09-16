بالفيديو: لحظة انتحار فتاة في أشهر مجمع تجاري في مصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2021 2:32 مساءً

افادت صحيفة “المصري اليوم” بأن مول سيتي ستارز نصر في القاهرة، شهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حادثا بشعا، حيث فوجئ رواد المول بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتجمع العشرات من رواد المجمع التجاري حول جثة الفتاة، وتم إبعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان، انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المجمع التجاري لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها للكشف غموض الحادث ولتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أو السقوط نتيجة اختلال توازنها.