غادة عبد الرازق تصدم متابعيها بحذف جميع منشوراتها على إنستجرام

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - فاجئت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بحذفها لجميع منشوراتها سواء كانت صورا أو مقاطع فيديو من على الحساب دون الكشف عن سبب ذلك .

وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المتابعين الذين انقسموا إلى فريقين .. الفريق الأول أشار إلى أنها قامت بهذه الخطوة لتتصدر التريند ثم تعلن عن شيء ما يتعلق بأعمالها الدرامية المقبلة .

والفريق الثاني تكهن بتفكير غادة عبد الرازق في الاعتزال وإنهاء مسيرتها الفنية في القريب العاجل .

يذكر أن الظهور الأخير للفنانة غادة عبد الرازق على إنستجرام كان منذ أيام قليلة حيث قدمة التهنئة لإبنتها ” روتانا ” بمناسبة عيد ميلادها .