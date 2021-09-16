الصورة الأولي لـ ياسمين عبدالعزيز بعد خروجها من المستشفى: وجهها متعب وبشرتها شاحبة – (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - انتشرت في الساعات الاخيرة، صورة على مواقع التواصل الإجتماعي للفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور لها بعد خروجها من المستشفى الذي كانت تتلقى فيــه العــــلاج فـي سويسرا.

وفي الصورة ظهرت ياسمين عبد العزيز وهي تبتسم، لكنها بدت متعبة وشاحبة الوجه، وهي برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي وبصحبتهما شخصين آخرين.

وفور إنتشار الصورة، تفاعل معها عدد كبير من الروّاد، معبرين عن سعادتهم لعودتها مجددا للظهور والتواصل مع جمهورها ومرور الأزمة الصحية التي مرت بها.

أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد ازمتها الصحية

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وكانت ياسمين قد كتبت منشورًا بعد تعافيها، وهي أول رسالة لها بعد أزمتها الصحية تشرح فيها حالتها الصحية، وقالت: “جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمدلله عاوزاكم تتطمنوا، رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كــل اللحظات المره اللي عدت عليا”.

وأضافت :”كفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله”.

واختتمت ياسمين حديثها بقولها :” كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم … بشكر ربنا اولًا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي”.

وعانت ياسمين عبدالعزيز من أزمة صحية منذ أكثر من شهر، جراء تعرضها لوعكة مفاجئة نتيجة خطأ طبي، خلال خضوعها لعملية جراحية في يوليو/تموز، ما أدى إلى تدهور وضعها الصحي، وغادرت عبدالعزيز المستشفى بعد 26 يومًا، وسافرت لاحقًا إلى سويسرا لإجراء فحوصات طبيبة والمتابعة مع أطبائها في جنيف.

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