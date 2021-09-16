كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان ” شريف منير ” مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام كشف من خلالها عن تعرض منزله في المقطم إلى حريق هائل .
وأشار شريف منير في تعليقه على الصور التي توضح آثار الحريق إلى أن السبب به يرجع إلى سيجارة تم إلقائها من مجهول على سقف غرفة بمنزله .
فكتب قائلا : ” الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق ” .
وتابع الفنان شريف منير : ” الحمدلله قدر الله وماشاء فعل .. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود ” .
كانت هذه تفاصيل خبر نجاة فنان مصري شهير من حريق هائل في منزله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.