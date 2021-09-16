نجاة فنان مصري شهير من حريق هائل في منزله

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - نشر الفنان ” شريف منير ” مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام كشف من خلالها عن تعرض منزله في المقطم إلى حريق هائل .

وأشار شريف منير في تعليقه على الصور التي توضح آثار الحريق إلى أن السبب به يرجع إلى سيجارة تم إلقائها من مجهول على سقف غرفة بمنزله .

فكتب قائلا : ” الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق ” .

وتابع الفنان شريف منير : ” الحمدلله قدر الله وماشاء فعل .. وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وانا مش موجود ” .