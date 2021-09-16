الموت يفجع الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي “

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 02:57 مساءً - أعلنت نقابة الفنانين في سوريا مساء أمس الأربعاء غن وفاة والد الفنانة السورية ” سلاف فواخرجي ” في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك . فجاء في المنشور : ” فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها .. وسنوافيكم لاحقًا بمواعيد الدفن والعزاء .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

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