عيسى المرزوق يُبدع بإحساسه.. “احبك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم الكويتي عيسى المرزوق أغنية جديدة تحمل اسم “احبك”، على قناته الرسمية في موقع “يوتيوب” والمواقع الموسيقية.

الأغنية رومانسية، يُبدع المرزوق في تقديمها بإحساس مرهف، فيواصل من خلالها مشوار التميز الذي اختاره لنفسه منذ بداياته الفنية.

حصدت أغنية “احبك” تفاعلاً من الجمهور وذلك مع الساعات الاولى لطرحها. ولم يكد عيسى يطرح الأغنية حتى بدأت تعليقات الجمهور المثنية على العمل، البعض قال “كلش حلوة دومك مبدع”. وآخر كتب “صوتكك يرد الروحح”. وتعليق آخر “أكيد حلو كالعادة” وآخر كتب “واخيرا يا الحب الجديد”.

أغنية “احبك” من ألحان عيسى المرزوق ومن كلمات علي، وتوزيع حمود عبدالله.

الجدير ذكره أن عيسى المرزوق كان قد أصدر أغنية “رسمي الأول” من ألحانه وكلمات علي بوغيث وتوزيع علي المتروك في شهر يناير الماضي، وحققت الأغنية أكثر من مليون مشاهدة على قناته في موقع “يوتيوب”.