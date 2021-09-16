زوجة أحمد زاهر تتحدث عن بداية قصة حبها لزوجها.. فماذا قالت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روت هدى زاهر، زوجة الفنان المصري أحمد زاهر، في حديث لها، كواليس بداية قصة حبها لزوجها، لافتة إلى أنها كانت من أشد المعجبات به في بداياته الفنية، وتحديداً عندما ظهر في مسلسل “الوجه الآخر”.

وأضافت زوجة أحمد زاهر، التي حلت ضيفة عبر مقابلة تلفزيونية ببرنامج “السفيرة عزيزة”، الذي يعرض على شاشة CBC، أن والدتها كانت تعمل في مجال تنظيم الحفلات والأحداث الفنية، وكان من بين عملها في ذلك الوقت افتتاح فيلم “جنة الشياطين”، الذي كان يشارك فيه زاهر، مبينة أنها ذهبت مع والدتها وقابلته.

وتابعت زوجة الفنان المصري تقول إن النظرات بينهما حينها كانت اللغة التي يتحدثان بها، مضيفة أنها كانت تنظر له من شدة إعجابها به، بينما كان هو يبادلها النظرات، لكنه كان متعجباً من نظراتها له.

وبينت أنها طلبت من والدتها أن تلتقط صورة معه، ومن هنا تعرفت إليه، معقبة: “وقتها لم يكن معي موبايل، ولكن كان مع والدتي”، وأضافت هدى أن والدتها وبحكم عملها قابلته بعد فترة في افتتاح مجمع سينمات في أسيوط وسأل عليها حينها، وطلب منها أن تهاتفه.

وأشارت إلى أنها عندما أخبرتها والدتها بذلك اتصلت به على الفور بعد أن حصلت على إذنها، ثم وافقت “الأم” على صداقتنا لثقتها به وبتربيته.

وأردفت هدى زاهر، قائلة إنها وبحكم الصداقة كانت تقابله إلى أن جاءت الفترة التي تسبق عيد ميلاده، إذ كان هناك العديد من الإشارات المزدوجة، لاسيما أنه كان بعد التصريح بأي إعجاب يتراجع عنه بأنه لا يقصد أي ارتباط.

وعقبت هدى زاهر: “بينما كنا جالسين ندعو أصدقاءه لعيد ميلاد، أوقف مكالمته مع الراحل إبراهيم يسري، وطلب مني الزواج، ووسط ذهولي أنهى المكالمة، واتصل بشخص آخر، ليوقف المكالمة من جديد، ويسألني عن ردي حتى وافقت بالفعل”.

وبينت هدى زاهر، تقول: “بعدها طلب يدي من والدتي، ووافقت بعدما جلست معه بمفردها؛ لإنهاء كافة تفاصيل الزواج”.

يذكر أن هدى وأحمد زاهر تزوجا في بداية الألفية الثالثة، وأنجبا 4 بنات، هن: “ليلى، وملك، ومنى، ونور”.