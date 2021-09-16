هاني شاكر: والدتي شجعتني على الغناء وضربتني بسبب الرقص

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعاد الفنان هاني شاكر ذكريات طفولته، وكيف شجعته والدته على الغناء، ودورها في تشكيل وعيه الفني.

وقال، خلال استضافته في برنامج “سهرانين”، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر فضائية ON: “كنت داخل مسابقة غناء ورفضت الغناء، وطلبت من أمي أن أرقص بحجة أني لم أرقص من قبل، وحينها أقنعتني والدتي بأن أغني وبعدها ستطلب من اللجنة أن أقدم فقرة رقص تويست، وبالفعل وافقت وغنيت وعندما عدنا للمنزل ضربتني بقوة”.

وأكّد شاكر أنه بدأ مشواره الفني قبل سن العشرين، وقد عانت والدته معه كثيراً بسبب ذلك، حيث كانت تسافر معه من أجل حفلاته وتشجعه على الغناء.

وأضاف: “والدتي كانت تعلم جيداً حبي الكبير للفن وكان لدي أمل أن أصبح مطرباً في يوم ما وكانت تتابعني دائماً”.

وفي ما يتعلق بالغناء من دون فلاشة، قال نقيب المهن الموسيقية: “خلال الفترة التي سبقت كورونا لم نكن نشعر بفداحة أمر الفلاشات أو أنه من الممكن أن تؤثر في موسيقانا، وجاءت الجائحة وتم غلق العديد من الأماكن، وبعد الفتح الذي حدث أخيراً ظهر عدد من المطربين يتنقلون بالفلاشات في الحفلات مع عدم الاعتماد على الفرقة وأخذ الأجر كاملاً، فكان لا بد من اتخاذ هذا القرار”.

وأضاف: “مَن يعرف يغني لايف أهلاً وسهلاً به، ومن لا يعرف فليس له مكان، وأنا سعيد باتخاذ هذا القرار الذي تم التطرق إليه من فترة مع مجلس النقابة”.