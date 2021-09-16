شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير بعد الإطمئنان على إطفاء حريق منزله: أنا قدام الكاميرا بصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإطمئنان على إطفاء حريق منزله أكد الفنان شريف منير لـ"الخليج 365" أنه يتواجد حاليا أمام الكاميرا يواصل تصوير أحد أعماله الفنية، قائلاً: "أنا قدام الكاميرا دلوقت بصور، والحمد لله مفيش إصابات وإحنا بخير".

كان الفنان شريف منير قد أعلن عن نشوب حريق فى منزله بمنطقة المقطم، ونشر صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها :"الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق ".

وتابع :"الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من 7 صباحاً وده حصل وأنا مش موجود ".





و تعرض قناة ON مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 مساء.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.