شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تثير حيرة جمهورها بحذف جميع صورها من حسابها بـ إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة غادة عبد الرازق حيرة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "انستجرام" والذي يقترب عددهم من 10 مليون متابع، بعد حذف جميع صورها وفيديوهاتها ومنشوراتها المختلفة من الحساب بشكل مفاجئ دون سبب واضح.

وطرح الجمهور عدة تخيلات لهذا القرار، حيث ذهب أحدهم أن ذلك يكون لهدف الترويج لأحد أعمالها كما فعلت ذلك من قبل النجمة أصالة بعد قيامها بحذف جميع صورها للترويج لأخر ألبوماتها، كما قال أخر أن الحذف يمكن أن يعود لإختراق الحساب.



غادة عبد الرازق

وكان آخر ظهور لغادة عبد الرازق قبل أيام قليلة عندما قدمت التهنئة لابنتها روتانا بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت لها في هذه المناسبة رسالةً مؤثرةً عبرت من خلالها عن مدى حبها العميق لها، كما نشرت غادة صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة:" بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".

ورد متابعو غادة عبد الرزاق، على الصورة حيث ظهرت مرهقة من الأعمال المنزلية، فقالت إحداهن:" يعطيكِ العافية، أجمل ست بيت "، وعلقت أخرى:"ديفا حتى بعد البهدلة خمسة عليكي"، وغردت أخرى:" ومالها الطبيعه أحلى طبعا".

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبد الرزاق مسلسل لحم غزال وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.