شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب جلسات تصوير الفنانات .. آخرها فى البانيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتمد الكثير من النجمات على اختيار إطلالات مبتكرة فى جلسات التصوير، والخروج عن المألوف وكسرالصورالتقليدية التى اعتاد عليها الجمهور، متحدين كل قواعد الموضة بإطلالاتهن غير التقليدية.

ومن تلك الفنانات، النجمة سمية خشاب، حيث تارة تخضع لجلسة تصوير مع فاكهة البرتقال في حمام السباحة وتارة أخرى ترتدى روب أحمر في جلسة التصوير كما أرتدت الروب الأبيض داخل غرفتها وكذلك في الحمام لتثير الجدل بعد الفوتوسشن، كما خضعت الفنانة ندى موسى لجلسة تصوير غريبة وظهرت داخل " البانيو".



سمية



سمية الخشاب



سمية الخشاب



ندى موسى 1



ندى موسى

ومن أكثر الفنانات اللاتى تهتم بالظهور بإطلالات غير معتادة خلال جلسات التصوير النجمة سميرة سعيد، حيث ارتدت مرة فستان بنفسجي قصير عليه طبقة أخرى طويلة من البلاستيك الشفاف، كما ظهرت أيضا فى جلسة تصوير أخرى بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق أشبه بفن الفسيفساء الي جوار بعضها بشكل زخرفي بل ظهرت بإحدى جلسات التصوير من قبل بفستان من اللون الأصفر.



سميرة



سميرة سعيد

ومن النجمات اللاتى ظهرن بإطلالات غريبة النجمة مى عزالدين حيث ظهرت من قبل فى جلستين تصويرغير المألوف مرة تحولت إلى "بوكيه ورد " و المرة الأخرة وظهرت بجلسة تصوير بفستان شجرة عيد الميلاد.



مى