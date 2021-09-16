شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير يطمئن الجمهور بعد تعرض منزله بالمقطم لحريق: قدر ولطف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم شريف منير نشوب حريق بإحدي غرف منزله في المقطم، وذلك في ظل عدم تواجده بالمنزل لإرتباطه بتصوير أعمال فنية، ولكن كانت تتواجد بالمنزل زوجته وابنته، ونشرشريف منير صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة إترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق ".



شريف منير

وتابع :"الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وأنا مش موجود ".

و تعرض قناة ON مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 1 مساء.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.