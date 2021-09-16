شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد خطيبته بعد ارتباطهما: "غيرتي حياتي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز رسالة رومانسية لخطيبته سارة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بمناسبة أول عيد ميلاد لها بعد إعلان خطوبتهما بطريقة رسمية، ونشر مجموعة صور تجمعهما مصحوبة بتعليق :"رسالة إلى الفتاة التى غيرت حياتى..كل سنة و انتي طيبة.. غيرتى حياتى، انت سرقوتى وطاقتى وسعادتى..بحبك يا سارة".



محمد محمود عبد العزيز

وكان محمد محمود عبد العزيز أعلن خطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى، وشارك محمد محمود عبد العزيز جمهوره بفيديو من حفل خطوبته وسط احتفاله بعيد ميلاده، عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب على الفيديو، قائلا: "خطيبتى عملتلى مفاجأة عشان عيد ميلادى وبرغم إننا متفقين من أول يوم إننا مش هانفاجئ بعض بأى حاجة بس هى كانت عايزة تفرحنى بأى طريقة وجمعتلى أصحابى وحبايبى اللى بجد عايز أشكرهم جدا واحد واحد وواحدة واحدة بجد مش عارف أقولكم ولا اشرحلكم وجودكم فرحنى إزاى ووالله ما كنت عايزكم تروحوا".

وتابع: "المهم بقا إن أنا من يومين حسيت إحساس أقرب إلى اليقين انها بتحضر لحاجة وقررت جوايا إن لو طلع إحساسى صح أنا كمان لازم أفاجئها وفى نفس اليوم وده كان ردى على مفاجئتها".

ويعتز الفنان محمد محمود عبد العزيز، بوالده الراحل، ويحرص بين الحين والآخر على نشر صورة وكواليس تجمعه بوالده ومطالبة الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ونشر محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه على فيس بوك، صورة مركبة تجمعة بوالده، حيث نصف وجه من الإثنين، ومعلق عليها: "ملامحك كلها منى.. يا دوب الشكل متغير.. أسألكم الدعاء والفاتحة لأبويا ولكل من رحلوا عنا".