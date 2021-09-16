شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة ٣٨ من مهرجان المسرح العربي الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقيم المعهد العالي للفنون المسرحية مهرجان المسرح العربي في دورته الثامنة والثلاثين تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومن المقررانطلاق فعاليات المهرجان يوم الإثنين المقبل ولمدة عشر أيام.

وصرح الأستاذ الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد بأن المهرجان يشتمل على عشرة عروض مسرحية تم اختيارها من ضمن ٧٤ عرضا كانوا مقدمين للمشاركة في المهرجان، موضحا أن شخصية المهرجان هذا العام ستكون مفاجأة يعلن عنها خلال فعاليات المهرجان.

وأضاف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية أنه من المقرر أن يقام على الهامش مسابقة لمعرض الفن التشكيلي وأخرى للتأليف المسرحي وثالثة للمقال النقدى، مشيرا إلى عقد ندوات نقاشية في أعقاب كل عرض مسرحي.

وأختتم «الكاشف» تصريحاته قائلاً : «لجنة التحكيم المهرجان تضم عدد من كبار المخرجين والمنتجين بجانب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وهم المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، السيناريست مريم ناعوم ،المخرج تامر محسن، المخرج إبراهيم فخر، السيناريست نادر صلاح الدين، المنتجة سالي والي، المخرج محمد سعيد عبد الملك، المخرج أحمد صالح، المخرج احمد سمير فرج، الدكتورة إنجي البيستاوي، الدكتور أيمن الشيوي، الدكتور ياسر علام، الدكتور محمود سامي، الدكتورة إيمان حسني.