شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا النجوم .. عندما انتقلت شادية من منزلها واستعانت بالبوليس بسبب القطط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثيرون من بعض أنواع الفوبيا التى تصيبهم بالاضطراب والخوف والارتباك، وقد تكون هذه الفوبيا من أشياء بسيطة أو صغيرة، ولكنها تسبب لهم حالة كبيرة من القلق وتخرجهم عن حالتهم الطبيعية.

واشتهر عدد من نجوم الزمن الجميل بأنهم يعانون من الفوبيا والخوف من أشياء غريبة، مما تسبب لهم في العديد من المواقف الطريفة خلال حياتهم، وقد لا يعرف الكثيرون أن محبوبة الجماهير الفنانة الكبيرة شادية كانت تعانى من فوبيا القطط .

وحدث عندما كانت شادية طفلة عائدة من المدرسة أن وجدت على باب البيت قطة تجلس في صمت وسكون، فخافت الدلوعة من دخول البيت خوفاً شديداً ، ووقفت تنتظر أن تغادر القطة مكانها حتى تستطيع الدخول ولكن القطة ظلت في مكانها ولم تتحرك ، فلم تجد شادية وسيلة لدخول منزلها سوى أن ذهبت إلى عسكرى يقف في الطريق وطلبت منه أن يبعد القطة عن باب المنزل، وأشفق العسكرى عليها عندما رأى خوفها الشديد ، وبالفعل ذهب معها ليطرد القطة من أمام المنزل، فدخلت شادية إلى بيتها.

وفى واقعة أخرى انتقلت أسرة شادية إلى منزل جديد وتصادف أن كانت إحدى الجارات تربى عدداً كبيراً من القطط ، وكانت شادية تضطرب وتفزع حين ترى اى منها على باب المنزل، وشعر والدها بالخطر والخوف الشديد الذى يصيب ابنته بسبب القطط، وبعد فترة قرر أن يترك المنزل إلى أخر حتى تشعر صغيرته بالاطمئنان.