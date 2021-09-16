شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض حدوتة "1%" من مسلسل “زى القمر” السبت على cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ قناة cbc في عرض حلقات حدوتة "1 %" بطولة النجمة صابرين إخراج أحمد شفيق، على شاشتها، بعد غدٍ السبت الساعة 8 مساء ويعاد الساعة 2.30 صباحاً والساعة 11 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساء ويعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما سيعرض أيضا في نفس الوقت علي منصة watch it.

"1%" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زي القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهاء عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام ، ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر وإخراج إسماعيل فاروق.



زى القمر

الموسم الأول من مسلسل زي القمر، شهد عرض حكايات حتة مني، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وست الهوانم بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.

وتنتظر صابرين عرض فيلم "عروستى" في دور العرض يوم 22 سبتمبر الجارى، والعمل بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوى، فاتن واصل، زينب غريب، مروان يونس وندى أكرم، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم أسماء جلال وتأليف مصطفى البربرى وإخراج محمد بكير وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.