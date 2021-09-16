تكريم صنّاع "لعبة نيوتن" من المجلس القومي لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وجه المجلس القومي لحقوق الإنسان الدعوة لمسئولي شركة "media hub - سعدي جوهر" لحضور حفل توزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2021.

وكشف المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إقامة الحفل يوم الاثنين الموافق 22 نوفمبر المقبل بالمسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية انطلاقا من دوره في مجال نشر الثقافة بين مختلف طوائف المجتمع ونظرا لما للدراما التليفزيونية من دور هام في تشكيل وعي وثقافة الشعب المصري بما يؤثر على المجتمع سلبا وإيجابا.

ومن المقرر أن يشهد الحفل تكريم صناع الأعمال الدرامية الداعمة لحقوق الإنسان ومن بينها مسلسل "لعبة نيوتن" الذي قدمته الشركة في شهر رمضان الماضي وحظي بمتابعة كبيرة من قبل الجمهور .

وجاء اختيار لعبة نيوتن بعد قيام المجلس بتقييم جميع الأعمال الدرامية في العام من قبل لجنة متخصصة من النقاد أشرفت عليهم لجنة الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.