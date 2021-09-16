"كل ما باتعب بارتاح بحضنك" رسائل سلاف فواخرجي لوالدها قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"كل نظرة وضمى من عيونك هي عيدي"، بتلك الكلمات وجهت الفنانة السورية سلاف فواخرجي أخر رسالة إلى والدها الناقد السينمائي محمد فواخرجي، قبل إعلان نقابة الفنانين السورية عبر صفحتها في موقع فيس بوك عن وفاته.

سلاف كانت قد نشرت منذ 4 أسابيع صورة والدها عبر صفحتها في موقع "أنستجرام"، وكتبت :"كل نظرة وضمى من عيونك هي عيدي".

وفي يناير الماضي حرصت سلاف على الاحتفال بعيد ميلاد والدها، ونشرت صور لها معه وهي في في مرحلة الطفولة، وكتبت :" قائلة: "من أنا وصغيرة.. كل ما بتعب برتاح بحضنك، وكل ما بتشتت بتلمني.. وكل ما بغلب بلوذ بقلبك.. وكل مابدوّر على حالي بلاقيني عندك.. وصرت كبيرة يا بابا وصرت أم.. وانت لسا مو مقتنع لحد هلأ اني كبرت".

وأضافت سلاف: "بس قلك شيء.. لا تصدقني إذا اعترضت وقلت لك أنا مو طفلة، لا تقولي هيك ولا تعملي هيك، بس بيني وبينك أنا بحب ضل قدامك، هديك الصغيرة وانت كبير.. طول عمرك بتضلك الكبير، أكبر شخص بالكون".

وقبلها كانت سلاف قد نشرت صورة مع والدها، ووجهت له رسالة، وكتبت "لما بتضيق الدنيا فينا، منرجع بلحظة أطفال بحضن أهالينا اللي مهما صار بيبقوا بيحبونا حب خالص ومالو حدود. اللي زعلك بيكسرلهم قلبهم أكتر من قلبك واللي دمعتك بتحفر خدهم قبل ماتنزل من عينك، اللي حتى لو تعبوا بيبقوا هنن عزك وسندك وملجأك".

وأضافت: "بابا يا أصدق قلب وادفى حضن واحن إنسان، بحبك. الله ياخد من عمري ويعطيك".

نقابة الفنانين في سوريا "فرع دمشق"، أعلنت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيس بوك، وكتبت :"فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي، بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".