بالصور- حريق بمنزل شريف منير والفنان يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان شريف منير عن نشوب حريق بإحدى غرف منزله في المقطم، وذلك في ظل عدم تواجده بالمنزل لانشغاله بتصوير مسلسله أجازة مفتوحة.

وشارك منير الجمهور صور تظهر الحريق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، وكتب :"الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضه عندي في تراس البيت .. شبت حريقة .. والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق ".

وتابع :"الحمدلله قدر الله وماشاء فعل . وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت ..لإني بصور من ٧ صباحاً وده حصل وأنا مش موجود ".

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي