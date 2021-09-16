المشوار صعب.. نبيل الحلفاوي يكشف حالة زوجته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي تطورات الحالة الصحية لزوجته بعد خضوعها لجراحة، مشيرا إلى أن مشوار العلاج مازال صعبا.

الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه في موقع "تويتر" كشف تطورات حالة زوجته، وكتب :""نحمد الله على كل حال، لسه المشوار صعب وهياخد وقت، لذا سيستمر التواجد والتفاعل أقل من المعتاد، وجزيل الشكر لكل من سأل".

الحلفاوى، كان قد كشف عن خضوع زوجته لعملية جراحية عاجلة، وكتب نبيل الحلفاوى عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "أنا بخير والحمد لله زوجتي خضعت لجراحة تعوق حركتها لفترة طويلة تحتاج معها لعناية خاصة أكرر شكري لاهتمامكم ودعواتكم الطيبة".