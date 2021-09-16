وفاة والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة الفنانين السورية عن وفاة والد الفنانة سلاف فواخرجي، وقدمت لها التعازي.

نقابة الفنانين في سوريا "فرع دمشق"، أعلنت عن الوفاة عبر صفحتها في موقع فيس بوك، وكتبت :"فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي، بوفاةوالدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت سلاف بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها في مسلسل "عنبر 10" في لبنان، وتشارك في بطولته مع صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غريتا عون، معالجة درامية هاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، ومن إخراج علي العلي.

يذكر أن سلاف فواخرجي أعلنت مؤخرًا انتهاء تصوير مسلسل "الكندوش 2"، بطولة النجم الكبير أيمن زيدان، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، كندة حنا، ومن إخراج سمير حسين.