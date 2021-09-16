مؤلف "ع الدوغري" يكشف لمصراوي كواليس دويتو أحمد سعد ومصطفى حجاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بدأ المطربان أحمد سعد، ومصطفى حجاج الترويج لأحدث أغانيهما "ع الدوغري" والتي من المقرر طرحها خلال الأسبوع المقبل، عبر موقع يوتيوب، وقاما عبر صفحاتهما في موقع فيس بوك بطرح بوستر و برومو الدعاية دون الكشف عن تفاصيلها.

الشاعر مصطفى حسن في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف تفاصيل الأغنية، وقال :"

الأغنية من كلماتي وألحان محمد عبد المنعم، وتوزيع وميكس إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم العمل عليها في البداية على أن يقدمها الفنان أحمد سعد منفردا".

وأضاف :" بعد ذلك اقترح أحمد سعد تقديمها دويتو مع الفنان مصطفى حجاج، وبعد عرض الفكرة عليه وعلى المنتج هاني محروس، رحبوا جدا، وقمت فقط بإضافة جملتين في بداية دخول الأغنية لتناسب الثنائي".

وتقول كلمات الأغنية :"إحنا بننحت في الصخر وادينا ماتوجعناش، وبنمشي في عز الشمس والشمس ماتلسعناش، احنا لو قلنا يا جري ضلنا ما يحصلها، عومنا عدينا البحر والبحر ماغرقناش

الخوف مايخوفناش، فبلاش تناطحنا بلاش، بنقفل عداد من غير مانقلب نور ولا ندي فلاش".

الفنان أحمد سعد سبق وقدم أكثر من دويتو غنائي، منها "100 حساب" مع مغني المهرجانات حسن شاكوش، و"يا بخته" مع الفنان هاني شاكر.