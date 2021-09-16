كريستيانو رونالدو يغادر قصره الجديد في مانشستر.. ما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قصره الجديد الذي يتكون من 7 غرف نوم، وتبلغ قيمته 9.6 مليون دولار في شيشاير بمنطقة مانشسترحيث مكث به أياماً معدودة متجهاً إلى قصر آخر.

واستبدل رونالدو القصر مع آخر أقل ثمنا وتبلغ قيمته 4 ملايين دولار كان يمتلكه لاعب سابق في الشياطين الحمر دون الكشف عن هوية هذا اللاعب.

ونقل رونالدو الذي انضم مع بداية الموسم الحالي لنادي مانشستر يونايتد، صديقته جورجينا رودريغيز وأطفاله الأربعة من قصره الأول بعد أقل من أسبوع قبل العثور على القصر الجديد.

ويقع القصر الجديد أيضا في منطقة شيشاير، وفيه حوض سباحة وقاعة سينما ومرآب يتسع لأربع سيارات، والقصر مزود أيضا بكاميرات مراقبة وبوابات كهربائية، ويشرف على تأمينه حراس أمن.

وبحسب صحف دولية فقد رتب وكلاء عقارات صفقة تتيح لرونالدو شراء القصر الجديد، الذي يتميز بوجود أشجار تحجب الأنظار وتوفر خصوصية لمن بداخله.

وكان رونالدو عاش في المنطقة ذاتها في الماضي، عندما كان في مستهل مشواره الرياضي، لذلك تبدو المنطقة مألوفة لديه.

ويتلقى أبناء رونالدو دروسهم في مدرسة خاصة بالمنطقة، ويأمل بأن يصطحب صديقته في أرجاء المنطقة بعد أن تخف ضجة عودته إلى النادي الإنجليزي.