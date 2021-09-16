شكرا لقرائتكم خبر عن No Time To Die يحتوي على 40 دقيقة أكشن ومساحة مشاهدة أوسع فى الـ IMAX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن أن فيلم الأكشن المنتظر عرضه نهاية الشهر الجاري No Time To Die بطولة النجم العالمي دانيال كريج، سيحتوي على 40 دقيقة من اللقطات الموسعة التى تمتاز بالحركة والأكشن طوال الفيلم، بالإضافة إلى مشاهدات رؤية أوسع لمشاهدى سينمات الايماكس.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن مخرجة فيلم جيمس بوند المنتظر، استخدمت كاميرات الافلام عالية الدقة مقاس 70/15 من أجل مشاهد سينمات الـ IMAX ولخلق صورة فائقة الوضوح إلى جانب الهندسة السينمائية المخصصة لدور عرض الايماكس، والتى ستميز مشاهدة الفيلم عن المنصات الرقمية المرتقب طرحه بها.

ومن المقررأن تحتوي صورة فيلم جيمس بوند الجديد، على صورة أكثر بنسبة 26% عن سابق اعمال جيمس بوند، لتوسيع رؤية المشاهد البصرية لملء الشاشة كما تم تصميمها بشكل إبداعى من قبل صانعي الأفلام وللسماح لرواد السينما بتجربة المزيد من الصور بوضوح غير مسبوق.

وكشفت مخرجة فيلم العميل رقم 007، الذى يعد آخر أفلام سلسلة جيمس بوند للممثل دانيال كريج عن الصعوبات العديدة التي واجهتها للتوقيع مع رامي مالك من أجل المشاركة ببطولة الفيلم أمام كريج في دور الفتى الشرير الذى يحاول قتل جيمس بوند، وذلك خلال تصريحات لموقع Entertainment Weekly.

وأكدت خلال التصريحات أنهم اختاروا رامي مالك للمشاركة بالعمل عام 2018، بالتزامن مع فوزه بأول جائزة أوسكار له، وهو ما صعب المهمة حيث اتصلوا كثيراً بوكلائه من أجل موافقته على المشاركة على الانضمام لفيلم جيمس بوند إلا أنه وكيله لم يكن يسهل الأمور على الاطلاق.

وأضافت أنها قررت الوصول لرامي مالك بنفسها، فذهبت إلى عرض فيلم Bohemian Rhapsody، حيث كان يتواجد هناك، وقابلته بعد العرض مؤكدة له أنهم يحاولوا الوصول له من فترة ليؤكد أن وكيله لم يخبره من الأساس.