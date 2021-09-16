شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة السورية سلاف فواخرجي ونقابة فنانى سوريا تقدم العزاء للنجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي والد الفنانة السورية، سلاف فواخرجي، وفقا لما أعلنته نقابة فناني سوريا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي حرصت على تقديم التعازي للنجمة السورية، حيث نشر الحساب صورة لوالدها، مصحوبة بتعليق :" فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



سلاف فواخرجي ووالدها

والد الفنانة سلاف فواخرجى

من ناحية أخري تشارك الفنانة سلاف فواخرجي في بطولة مسلسل "عنبر 10"، إلي جانب النجمة صبا مبارك، والذي يناقش قضايا النساء التى هزت الرأى العام داخل سجن النسا، ويكتب المعالجة الدرامية لهذا العمل الذى يصوره صناعه فى بيروت، المؤلفان هانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، ويخرجه على العلى.

ويضم العمل مجموعة كبيرة من الفنانين من مختلف الدول العربية، السعودية، العراق، سوريا، القاهرة وبيروت وهم: سلاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى ابراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غريتا عون وغيرهم.

كما كشفت النجمة سلاف فواخرجي لـ"الخليج 365" عن أنها سوف تستكمل تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش" الذي تم عرض جزئه الأول خلال الموسم الدرامي الرمضاني المنقضي، وقالت إنها حاليًا بصدد الاستعداد لزيارة للقاهرة لتصوير فيلم روائي سينمائي قصير يحمل عنوان "قبّاني في العزل" للمخرج عادل عبد العظيم

مسلسل "الكندوش" تأليف الممثل الكبير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين وقدمت خلاله النجمة سلاف فواخرجي شخصية أرملة كنموذج للمرأة السورية في مرحلة تاريخية معينة بمنطقة الشام القديمة .