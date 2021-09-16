كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - كشفت الفنانة ” شيرين رضا ” خلال تواجدها ببرنامج ” بصراحة مع ” مع الفنانة ” يسرا ” حيث يتبادلان فيه دورَي المذيعة والضيفة عن تعرضها للخيانة من أقرب صديقة لها مع زوجها.
فقالت شيرين رضا : ” اتعرضت للخيانة مرة من أعز صديقاتي .. خانتني مع زوجي .. مش بكلّمها لحد النهاردة ” .
وتابعت : ” واتوجعت جداً لأني مكنتش مصدقة .. اتوجعت منها أكتر ما اتوجعت من جوزي عشان كنت متوقعة دا منه لكن الوجع من الست أقوى ” .
يذكر أن الفنانة شيرين رضا كانت قد تزوجت من رجل أعمال خليجي بعد إنفصالها عن الفنان ” عمرو دياب ” لكن زواجهما لم يستمر طويلا .
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين رضا تكشف عن تعرضها للخيانة : ” أقرب صديقة ليا خانتني مع زوجي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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