تامر حسني وبسمة بوسيل يردان على أخبار إنفصالهما

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - أقيم يوم أمس الأربعاء حفل إفتتاح مطعم ” خالد الذهبي ” نجل الفنانة السورية ” أصالة ” الجديد في مصر الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن .
والذي جاء من بينهم الفنان ” تامر حسني ” وزوجته الفنانة ” بسمة بوسيل ” في أحدث ظهور لهما معا بعد تداول شائعات حول حدوث أزمة بينهما أدت إلى إنفصالهما .
وذلك بعد نشر بسمة بوسيل لمنشور عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير ” .. وسرعان ما قامت بسمة بحذفه .
كما تم تداول أنباء أيضا خلال الساعات الماضية عن زواج تامر حسني سرّا من فنانة شابة شاركته في فيلمه ” الفلوس ” بعد انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل .
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