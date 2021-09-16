تامر حسني وبسمة بوسيل يردان على أخبار إنفصالهما

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - أقيم يوم أمس الأربعاء حفل إفتتاح مطعم ” خالد الذهبي ” نجل الفنانة السورية ” أصالة ” الجديد في مصر الذي شهد حضور عدد من نجوم الفن .

والذي جاء من بينهم الفنان ” تامر حسني ” وزوجته الفنانة ” بسمة بوسيل ” في أحدث ظهور لهما معا بعد تداول شائعات حول حدوث أزمة بينهما أدت إلى إنفصالهما .

وذلك بعد نشر بسمة بوسيل لمنشور عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري جاء فيه : ” ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير ” .. وسرعان ما قامت بسمة بحذفه .

كما تم تداول أنباء أيضا خلال الساعات الماضية عن زواج تامر حسني سرّا من فنانة شابة شاركته في فيلمه ” الفلوس ” بعد انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل .