شاهد .. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد ياسمين رئيس بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الخميس 16 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - احتفلت الفنانة ” دينا الشربيني ” بعيد ميلاد الفنانة ” ياسمين رئيس ” بنشرها لمقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وتضمن مقطع الفيديو عدد من اللقطات التي تجمع ياسمين رئيس ودينا الشربيني من مواقف مختلفة .. وكتبت الأخيرة في تعليقها عليه : ” عيد ميلاد سعيد يا مشمش ” .
وتابعت دينا الشربيني : ” إلى كل اللحظات المجنونة والممتعة التي عشناها سويا .. معا إلى الأبد .. أحبك يا شقيقتي ” .
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