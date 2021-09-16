شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ماجد المهندس على زواج فائق حسن من أصالة: مبروك لرفيق الدرب ولصاحبة الصوت العذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العراقي ماجد المهندس علي تهنئة مدير أعماله الشاعر العراقي فائق حسن بعد زواجه من النجمة السورية أصالة، ونشر المهندس صورة للثنائي عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق :"مبروك لرفيق الدرب اخي الحبيب المبدع فائق حسن ولنجمتنا الصوت العذب والاحساس الراقي صولا.. اتمنالكم حياة سعيدة وجميلة تشبه احساسكم وحبكم".



ماجد المهندس

و ظهرت النجمة السورية أصالة نصرى، فى صورة جديدة جمعتها مع زوجها الشاعر العراقى فائق حسن، بعد إعلان زواجهما رسميا، وظهرت أصالة وهى تحتفل بزواجها فى لحظات رومانسية مع زوجها، الذى ارتدى جلباب أبيض فيما ارتدت أصالة ملابس بيضاء أيضا.

وكانت النجمة أصالة نصرى، حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصورة تجمعها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة، ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما وأكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وأنا عفويه لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وأضافت: "نحترم معاً جميع مسؤولياتنا ونعلم تماماً أنّ خير مانعطيه هو الحُبّ سنعلّم أولادنا كيف تستمرّ الحياة وتحلو بالأمل والعزيمة والمحبّة والإخلاص وسنعطيهم منّ هذا الشعور الطيّب مؤونة لغد نتمنّى أنّ يكون دون أيّ ضرر، أشكر قلوبكم الطيّبه الّتي فرحت لي وبي".

وتابعت: "وأدعو الله أنّ أكون دائماً مصدر سعادة وطمأنينه لأحبّتي وأصدقائي وجميع من حولي .. وللغالي الحبيب والصديق والّلي قدر يكون عالم أنا عم عيش من خلاله زوجي (فائق حسن ) كلّ ماجمعته من شعور فيه حُبّ كبير وأمان وسعي لإسعادك ماحبيت.. وبعرف إنّك بتبادلني ذات الشعور وذات العهد".

واختتمت حديثها: "ولأوّل مرّة أعلن قدّام المحبّين عظيم محبّتي لك ولشخصك الطيّب النبيل الرّاقي ..وبتمنّى إلنا اللي بتمنّاه للناس الطيبين كلهم نعيش بسلام حياة حلوه نقيّه تكون لبكره القريب والبعيد قصّه حلوه وبتحلى تنحكى دائماً بابتسامه ما يكون فيها لحظة وجع ،عمّ عيش أيّام تمنيتولي ياها وبتمنّى تعيشوا متلها".