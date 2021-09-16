شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى سمير غانم تتذكر والديها بصور نادرة لهما بالأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت النجمة إيمى سمير غانم ذكرى والدها الراحل النجم سمير غانم ووالدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز بصور نادرة لهما بالأبيض والأسود فى بداية رحلة زواجهما، ونشرت الصور عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبة بأدعية لهما بالرحمة والمغفرة.



سمير غانم ودلال عبد العزيز







ايمي سمير غانم

وظهرت النجمة إيمى سمير غانم، لأول مرة منذ فترة وطويلة وتحديدا منذ وفاة والدتها الفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث ظهرت وهى تلتقط صورة "بورتريه" لوالدها الفنان القدير الراحل سمير غانم، ونشرت إيمى، صورتها مع بورتريه والدها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "بحبك".

وكانت إيمى، نشرت أمس الأربعاء عبر حسابها على إنستجرام صورا لوالدتها الفنانة الراحلة لم تنشر من قبل، صحبتها بتعليق: "الله يرحمك ويغفر لك يا حبيبتى يا مامى"، مع إضافة إيموشن الدعاء وقلب مكسور.

كما حرصت النجمة دنيا سمير غانم على إحياء ذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ونشرت دنيا صورة لوالدتها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وأحيت الذكرى بالدعاء لها قائلة: "النهاردة اليوم الـ40 على فراقك يا أمى.. اللهم نور لها قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها.. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار".