شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تقدم بطولة مسلسل "وش تالت" فى 15 حلقة والتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة حنان مطاوع لـ"الخليج 365"، إنها تستعد حالياً لتصوير مسلسلها الجديد "وش تالت"، من إخراج أحمد حسن، مشيرة إلى أن الفنان محمود عبد المغنى سيقدم البطولة أمامها في أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه في 15 حلقة.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير المسلسل خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى مخرج العمل من معاينة أماكن التصوير ووضع الملامح الرئيسية لأبطال المسلسل، ومن المقررالإعلان عن باقى فريق الممثلين عقبل الانتهاء من التعاقدات الرسمية.

وفى سياق آخر، حصدت النجمة حنان مطاوع جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "قابل الكسر" من مهرجان الأمل السينمائى الدولى الذى أقيم بدولة السويد، والذى عرض العام الماضى، وشارك حنان مطاوع في بطولته كل من رانيا شاهين وفاطمة عادل وخالد خطاب.

واحتفلت حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها "اماليا" الثاني، حيث نشرت فيديو الاحتفال علي حسابها بموقع "انستجرام"، وأشارت انها قدمت لـ "اماليا" اغنية خاصة بها، قامت هي وزوجها بغنائها كما تقول "اماليا" بعض الكلمات البسيطة في الأغنية وشكرت صناع الأغنية علي ما فعله من أجل اسعاد ابنتها وجعل الاحتفال مميز .