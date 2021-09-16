محمد ثروت ضيف "الراديو بيضحك" على راديو 90.90 مع فاطمة مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يحل الفنان الكوميدي محمد ثروت ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" اليوم الخميس مع الإعلامية فاطمة مصطفى، وذلك على إذاعة الراديو 9090 خلال حلقة تذاع من الـ 4 وحتى الـ 6 مساءً

ويتحدث محمد ثروت في الحلقة عن كواليس آخر أعماله، سواء مشاركته بموسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "بين السما والأرض" أو في السينما مع الفنان كريم عبد العزيز بفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

ويذاع برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة الراديو 90.90 الخميس من كل أسبوع، وذلك من الساعة الرابعة عصراً وحتى السادسة مساء، واستضاف مؤخراً مجموعة من النجوم والنجمات مثل كريم عبد العزيز، أحمد السقا، منى زكي، إنجي المقدم بالإضافة لمجموعة من أبرز النجوم.