موقف طريف أثناء ولادة ابنته وهذه أمنيته.. حكايات محمد عادل إمام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 16 سبتمبر، عيد ميلاد الفنان محمد عادل إمام، إذ أنه من مواليد 1984، واختار "إمام" نوعية الأعمال ذات طابع الأكشن الكوميدي، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي 2021 بمسلسل "النمر".

ونرصد لكم 3 حكايات عن محمد إمام في السطور التالية:

طموحه وأمنيته

كشف محمد إمام، عن طموحه وأمنيته ببرنامج "mbc trending"، قائلا: "أنا عيني على هوليوود، والتركيز على مخاطبة الجمهور الأمريكان خطوة لسه شوية عليها، لأن الفيلم اللي هقدمه لازم يكون مدبلج بالأمريكي، ولكن ما يعرض لي بأمريكا من أفلام بالسينما موجه للعرب الذين يعيشون بأمريكا".

وأضاف: "تلقيت أكثر من عرض أجنبي ولكن محصلش نصيب فيهم، وفيه فيلم اسمه (10,000B C )، روحت عملت كاستينج فيه أنا و3 تانيين معايا، ولكن هما اختاروا حد تاني".

مواقف طريفة جمعته بابنته خديجة

قال محمد إمام ببرنامج " ETبالعربي": "الواحد حياته اختلفت 180 درجة بعد ما خلفت، وحسيت بالمسئولية، وبقيت أفكر عندي كام في البنك، وحياتي اتحولت".

وتابع: "بقيت بشوف ألعاب خديجة أكتر ما بشوف أهلي وصحابي، وأول ما بصحى من النوم بلاقي نفسي دايس على حاجة برجلي بسببها".

وأضاف: "يوم ولادتها، قالولي هتدخل معاها العمليات قولتلهم لأ .. هي لما تولد قولولي أدخلها وأول ما دخلت على مراتي أوضة الولادة أعطوني خديجة وهي بتعيط، وكانت من اللحظات الغريبة في حياتي، واتأثرت جامد وقتها.. وفي عز ما أنا متأثر.. لقيت الدكتور بيقولي عايزك ثانية واحدة، قولتله (إيه يا دكتور؟)، قالي هوجان كان هايل.. قولتله (احنا في إيه ولا إيه يا دكتور، أبوس إيدك.. قالي (أصل البيت والعيال عندي طايرين بهوجان.. اطمن مفيش حاجة كله تمام".

رأي الناقد طارق الشناوي فيه

قال الناقد الفني طارق الشناوي ببرنامج"تحت السيطرة" على قناة "النهار" عام 2019، عنه: "كممثل، لا يزال ممثل محدود ويعيش في جلباب والده، ويُعيد مفردات عادل إمام الممثل".

وأَضاف: "شركات الإنتاج لن تجامل بفلوسها شخص عشان الوالد سوى مرة وليس طول العمر، ولكن فيه جزء كبير من قوة محمد عادل إمام تعود لعادل امام، لأن فيه ناس كتير بتحب تتفرج على محمد لأنه ابن عادل إمام ، وهما مش بيجاملوه عشان أبوه عادل إمام ، ولكنهم بيجيبوه لأنه لا يزال هناك جمهور عايز يستعيد عادل إمام سواء كان عاش في زمن عادل إمام أو لم يعش في زمن عادل إمام، فعايز يستعيده من خلال ابنه، ومعظم المنتجين بيجيبوه مش مجاملة ولكن عشان بيجيبلهم فلوس".