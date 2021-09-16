رانيا يوسف توجه رسالة للراحلة دلال عبدالعزيز في ذكراها الأربعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت الفنانة رانيا يوسف، ذكرى الأربعين للفنانة الكبيرة الراحلة دلال عبدالعزيز.

ونشرت رانيا، صورة الفنانة الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بآيات قرآنية: "بسم الله الرحمن الرحيم ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ .. ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً .. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي .. وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم".

وتابعت: "النهاردة الأربعين للأم والصديقة والفنانة دلال عبدالعزيز، ربنا يرحمها ويصبر بناتها على فراقها وعلى وفاة والدهم الفنان سمير غانم .. دعواتكم ليهم".

ورحل الفنان القدير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.

وغادرت عالمنا يوم السبت 7 أغسطس، الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، بعد صراع مع المرض منذ أصيبت بكورونا في 30 أبريل الماضي، عن عمر يناهز 61 عاما.