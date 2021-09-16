شاهد.. أول ظهور لطليقة فائق حسن بعد إعلان زواجه من أصالة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 16 دقيقة

ظهرت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن الذي أعلن مؤخراً زواجه من الفنانة السورية أصالة نصري، للمرة الأولى على متابعيها، للرد على الأحاديث التي نُسبت إليها خلال الأيام القليلة الماضية مع إعلان اقتران طليقها بالفنانة السورية.

وخرجت حامد في مقطع فيديو نشره حساب منسوب لها عبر ”الإنستغرام“ وحسابات أخرى، ومنهم الإعلامية الكويتية مي العيدان التي أعادت نشر مقطع الفيديو عبر حسابها في ”إنستغرام“، كأول تعليق مباشر منها عقب إعلان زواج طليقها.

وقالت حامد ”إن كل المعلومات والصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات مغلوطة وغير صحيحة ولم تصدر عنها، وإن أي معلومات تصدر عنها ستكون حصراً عبر حسابها الوحيد في إنستغرام“.

واستغلت حامد ظهورها في الفيديو للمباركة لطليقها والفنانة أصالة، قائلةً: ”أبارك لوالد أبنائي وزوجته الفنانة أصالة وأتمنى لهما كل الخير“.

وأشارت حامد إلى المعلومات المتداولة بشأن طلاقها، مبينةً أن ”الطلاق تم من وقت ليس بقصير، وأن ما يتم تداوله بهذا الشأن عبر السوشيال ميديا غير صحيح“.

ومنذ إعلان زواج أصالة نصري من الشاعر فائق حسن، وهو مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، انشغل المتابعون بالبحث عن معلومات بشأن الشاعر وزوجته السابقة، وتبين أنها ”تُدعى مارتا حامد، وهي ممثلة ومودل عراقية من مواليد الكويت وتحمل الجنسية الأمريكية“، وفق المعلومات المتداولة.