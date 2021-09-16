عشقته في زيارته الاخيرة – فضيحة صادمة لفتاة سعودية مع الفنان محمد رمضان .. للسعودية استخدمت حيلة ماكرة للوصول اليه وتحقيق حلمها بين احضانه ..شاهد

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة صادمة لفتاة سعودية مع الفنان محمد رمضان .. عشقته في زيارته الاخيرة للسعودية واستخدمت حيلة ماكرة للوصول اليه وتحقيق حلمها بين احضانه ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لم تستطع الوصول إليه فأخترعت طريقة لم تخطر على بآل أحد من اجل تحقيق

قال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ان الفنان المصري محمد رمضان يعيش بورطة حقيقية بسبب فتاة سعودية وقعت في عشقه وسببت له العديد من المشاكل العائلية بسبب رسائلها المتكررة التي تصل اليه عن طريق مختلف حساباته على مواقع التواصل.

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واضاف الناشطون ان الفتاة وقعت في حب محمد رمضان اثناء زيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية في اواخر العام الماضي 2019م ، واحيائه عددا من الحفلات الغنائية ضمن فعاليات هيئة الترفية السعودية التي استضافت عددا من الفنانين العرب والعالميين لأول مرة في تاريخ السعودية.

وحاولت الفتاة زيارة محمد رمضان الى الفندق الذي كان يقيم فيه في الرياض ، لكن حراسة الفندق منعتها من ذلك ، وهو مادفعتها لمحاولة الصعود الى المسرح اثناء غناء محمد رمضان في موسم الرياض ، لكن رجال الامن ايضا منعوها من ذلك .

وكان الفنان محمد رمضان قد اثار موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد احيائه إحدى حفلات موسم الرياض ، حيث ظهر وهو يخلع ملابسه وسط صرخات فتيات السعودية، وهتاف البعض إقلع كمان إقلع، في منظر لم تكن يتخيل أحد أن يحدث في السعودية

كما ظهر محمد رمضان في إحدى فقرات المهرجات وهو على السرير مع فتيات يرقصن حوله بشكل مستفز، اثار غضب الشارع السعودي والعربي بشكل عام .