وفاة الممثل المصري أحمد هيبة

محمد الفلاح - الخميس 16 سبتمبر 2021

توفي الفنان المصري أحمد هيبة إثر حادث مرور أليم، مخلفا 3 أطفال وزوجة حامل بالطفل الرابع.



وقالت زوجة هيبة في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "زوجي توفاه الله منذ 3 أيام في حادث ميكروباص والسواق هرب ومش لاقيينه، وأنا حامل وهولد ابني الرابع كمان كام يوم، وعندي 3 أطفال، ولا أملك قوت يومي".

ووجهت رسالتها إلى نقابة الممثلين من أجل الوقوف إلى جوار الأسرة، وهو ما استجاب له على الفور نقيب الممثلين أشرف زكي.

غير أن النقيب رأى أن الظرف يتطلب اتخاذ قرار استثنائي كي تحصل الأسرة على راتب شهري، كما أعلن عدد من المنتمين إلى صناعة الفن عن رغبتهم في مساندة أسرة الفنان الراحل.

ووجه عمرو محمود ياسين الدعوة لزملائه من أجل الوقوف إلى جوار الأسرة في هذه الأزمة الصعبة، وذلك عبر مناشدة وجهها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واستجاب البعض لها.

ووجهت نقابة المهن التمثيلية الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على اهتمامها واستجابتها السريعة ورعايتها لأسرة الفنان الراحل أحمد هيبة.

وقالت النقابة في بيان: "يتقدم نقيب المهن التمثيلية وأعضاء المجلس للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص الشكر والتقدير لاهتمامها ورعايتها واستجابتها السريعة لظروف زوجة المرحوم الفنان أحمد هيبة الذي توفى إثر حادث أليم بتوفير مبلغ مالي وفرصة عمل لها لرعاية أسرتها".

ورحل الفنان أحمد هيبة عن عالمنا يوم الإثنين الماضي عن عمر يناهز 48 عاما، إثر تعرضه لحادث سيارة.

وشارك الممثل أحمد هيبة في العديد من الأعمال الفنية بأدوار ثانوية، منها "مافيا، غش الزوجية، أبو شنب، حملة فريزر، اللعبة الأمريكاني، تيتة رهيبة، المركب، عمارة يعقوبيان، الشبح، سمير وشهير وبهير" وغيرها.