سكارليت جوهانسون وكيت ونسلت بين المئة الأكثر تأثيراً في العالم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت مجلة “تايم” الأميركية لائحة أسماء أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم لعام 2021 الحالي، ضمن فئات القادة، والفنانين، والمبتكرين والروّاد والأيقوانات وحيتان المال والأعمال.

وتضمنت قائمة الفنانين 16 اسماً من حول العالم، حصد الأميركيون فيها حصة الأسد من خلال الممثلة سكارليت جوهانسون، والممثلة ترايسي إليس روس، والممثل ستيفن يون، والممثل من أصل صيني بوين يانغ، والممثل جايسون سوديكيس، والمغني والمؤلف كاين براون، ومغني الراب ليل ناس إكس، وفنانة التصاميم القائمة على المفاهيم باربارا كروغر، وكاتبة قصص الخيال العلمي نورا كيتا جيمسين، والمؤرخة جيسيكا ب. هاريس.

ودخل القائمة من فرنسا الممثل عمر سي، ومن بريطانيا الممثلة كيت ونسلت والممثل دانيال كالويا والرسام مارك برادفورد، ومن الصين صانعة الأفلام كلوي زاو، ومن بورتوريكو المغني باد باني.

وجدير بالذكر أنّ محرري “تايم” أوضحوا في نسخة سابقة أنه يمكن إدراج أي شخص في القائمة عن طريق وظيفته بسبب نفوذه على “الحوادث الكبرى في عصرنا، حتى لو كان نادراً ما يظهر إلى جانب الجمهور العام، أو إذا كان هو أو هي ساهمت في التأثير على حياتنا من خلال مثال على الصعيد الأخلاقي”.