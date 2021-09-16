عمرو يوسف يجتمع لأوّل مرّة مع نيللي كريم.. “وعد الشيطان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الفنان عمرو يوسف بأول تعاون فني مع النجمة نيللي كريم التي قطعت شهر العسل، من أجل الظهور كضيفة شرف في مسلسل عمرو الجديد “وعد الشيطان” المقرر عرضه حصريا خلال الأيام المقبلة على منصة شاهد VIP.

عمرو نشر أول صورة تجمعه بنيللي كريم من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع إنستقرام، وعلق عليها قائلا: “استمتعت بالعمل للأول مرة مع صديقتي العزيزة النجمة نيللي كريم”.

وعلى الفور ردت نيللي كريم مؤكدة أنها استمتعت أيضا بالعمل مع عمرو يوسف، وكانت متشوقة للتعاون معه في عمل فني.

وسبق أن أصدر الفنان عمرو يوسف بيانا صحفيا لتوضيح حقيقة الأنباء المتداولة حول إيقاف تصوير مسلسله الجديد “وعد الشيطان” بعد تعرضه لإصابة جسيمة، وأكد أن التصوير لا يزال مستمرا تمهيدا لعرض المسلسل عبر إحدى المنصات الرقمية، ولا صحة إصابته أثناء تصوير أحد المشاهد الخطيرة في العمل.

البيان تم نشره عبر كل منصات عمرو يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن تأكيدا بعدم تعرض عمرو لأية إصابات وأضاف: “الحمد لله أنا بخير.. ومحصلش أي إصابة أثناء تصوير مسلسل وعد الشيطان.. وبنفي كل الاشاعات”.

وانتهى من تصوير نصف مشاهده في المسلسل الذي تدور أحداثه في ست حلقات فقط، وسط أجواء من الإثارة والغموض، حيث يُجسّد عمرو يوسف شخصية رجل يتحالف مع الشيطان، والعمل من إخراج المخرج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على منصة شاهد.

ويشارك في بطولة “وعد الشيطان” إلى جانب عمرو يوسف عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، مها أبو عوف، محمد يسرى ومريم الخشت.