البيت الأبيض يسعى لإقناع نيكي ميناج بأهمية لقاحات كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر البيت الأبيض عن استعداده لإجراء اتصال هاتفي بمغنية الراب الأميركية الشهيرة نيكي ميناج في مسعى لإقناعها بأهمية لقاحات فيروس كورونا وفاعليتها، وذلك بعد أنّ زعمت حدوث مضاعفات لصديق قريب لها حالت دون زواجه.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض “عرضنا إجراء اتصال بنيكي ميناج ليجيب خلاله أحد أطبائنا على أسئلتها بشأن سلامة اللقاحات وفاعليتها”.

وكانت ميناج قالت في تغريدة عبر “تويتر” إنّها “لم تتمكن من إجراء بحث كاف بشأن لقاحات كوفيد-19 للحصول على أحدها في الوقت المناسب كي تتمكن من حضور فعالية لجمع التبرعات لمتحف متروبوليتان للفنون بنيويورك”.

وأثارت مغنية الراب، المولودة في ترينيداد وتوباجو، ضجّة عالمية الإثنين بعد أن زعمت أنّ أحد أقاربها في ترينيداد رفض التطعيم بعد تعرّض صديق له لمضاعفات حالت دون زواجه بعد حصوله على اللقاح.