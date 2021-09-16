كريسي تايغن تكشف عن إزالة دهون خديها.. شاهدوا النتيجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت عارضة الأزياء الأميركية، كريسي تايغن، عبر فيديو منشور على خاصية “ستوري” على موقع “إنستغرام” عن خضوعها لعملية إزالة دهون الخدين، وشاركت تايغن فرحتها مع متابعيها الذين يتجاوز عددهم الـ35 مليوناً بنجاح العملية، وبالفعل بدت وجنتاها أقل حجماً من المعتاد.

ووفقاً لما نشره موقع “eonline”، فإن عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تايغن البالغة من العمر 35 عاماً، صرحت بقيامها بإزالة دهون خديها، وأنها خضعت لهذا الإجراء لدى الجراح جيسون دياموند، الذي يتخذ من مدينة بيفرلي هيلز مقراً له.

وظهرت تايغن في الفيديو، وهي تشير لعظام وجنتيها بعد إزالة الدهون منهما، وأشادت ببراعة الطبيب دياموند، وبالنتيجة التي وصلت إليها، وتابعت تايغن أنها بجانب هذا الإجراء التجميلي توقفت عن تناول الكحول، ومنذ ذلك الحين وهي ترى نتائج رائعة تحبها وتُشعرها بالسعادة.

وقد نشرت تايغن مقطع الفيديو وأرفقته بتعليق: “أنه لا يوجد أي عيوب في العملية التي أجراها لها الطبيب دياموند”، وأضافت أن معجبيها قد يكونون على علم بشهرة الطبيب، وذلك بسبب ظهوره على موقع “eonline”.

وتشتهر تايغن بأن لديها خدوداً ممتلئة على الدوام، لكن بعد عملية إزالة الدهون بدت بشكل مختلف عن المعتاد.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيها تايغن عن الإجراءات التجميلية التي تخضع لها؛ ففي شهر يونيو عام 2020 صرحت بخضوعها لعملية لإزالة ثدييها الصناعيين، وفي عام 2017 كشفت عن خضوعها لعملية لإزالة الدهون في منطقة الإبط.